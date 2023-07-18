ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Temmuz Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

19 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 18.07.2023 09:10:00

Tamir Tarihi: 18.07.2023 19:00:00

Detay: Yenihisar Mahallesi kümeevleri içerisinde meydana gelen ana isale hat arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Beyobası Mahallesi tamamı

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 18.07.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.07.2023 17:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ ARK BAŞI SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ ETKİLENECEKTİR.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 18.07.2023 10:30:00

Tamir Tarihi: 18.07.2023 13:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ BULGUR DEDE SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ ETKİLENECEKTİR.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 19.07.2023 08:30:00

Tamir Tarihi: 19.07.2023 18:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Turkuaz Mahallesi Fatih Caddesi içerisinde Ø 500'lük ana iletim hattında meydana gelen arızadan kaynaklı planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Turkuaz mahallesi geneli, Karayolları mevki Kantar ve Polis kontrol noktası