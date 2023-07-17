ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Temmuz Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...
18 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 17.07.2023 09:30:00
Tamir Tarihi: 17.07.2023 21:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ ARK BAŞI SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ ETKİLENECEKTİR.
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 17.07.2023 10:10:00
Tamir Tarihi: 17.07.2023 17:00:00
Detay: ETİMESGUT İLÇESİ BAĞLICA MAH 1809 SOKAK İÇERİSİNDEKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER,VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: ZİRVE CADDESİ ETİMESGUT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ ÇEVRESİ ÇAMBAYIRI CADDESİ KEPİR CADDESİ VE CİVARI
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 17.07.2023 11:00:00
Tamir Tarihi: 17.07.2023 14:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ TAMİRCİLER SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ AŞŞAĞI SANAYİ MEVKİİ ETKİLENECEKTİR.
BALA
Arıza Tarihi: 17.07.2023 22:00:00
Tamir Tarihi: 18.07.2023 20:30:00
Detay: Bala bahçekaradalak arıtma tesiisi içerisinde bulunan dağıtım kolektöründe planlı bakım bakım onarım çalışması nedeniy ile su kesinsi yapılacıktır
Etkilenen Yerler: Bala göztepe mah ismetpaşa mah kartaltepe mah erginyaylası mah aydoğan mah yöreli abazlı mah ahmetçayarı koçyayla mah yeniköy mah
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 17.07.2023 13:00:00
Tamir Tarihi: 17.07.2023 17:00:00
Detay: Yeni Doğan mahallesi papatya sokak içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle 17:00 kadar su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Yeni Doğan Ve yeni pınar mahalleleri
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 17.07.2023 14:00:00
Tamir Tarihi: 17.07.2023 17:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi Kına sokak içerisinde meydana gelen arıza nedeni ile 17.07.2023 Pazartesi 17:00'a kadar su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi bir kısmı
AKYURT
Arıza Tarihi: 17.07.2023 14:30:00
Tamir Tarihi: 17.07.2023 17:00:00
Detay: İSMETPAŞA MAHALLESİ ZEMLER CADDESİ GÜZERGAHINDA BULUNAN Ø125 mm. ÇAPINDAKİ İÇME SUYU DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: İSMETPAŞA MAHALLESİ GENELİ
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 17.07.2023 14:30:00
Tamir Tarihi: 17.07.2023 18:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi karşı yaka mahallesi 536 caddede @ 100 PVC haftaki bransman bağlantısı nedeniyle 17/07/2023 saat 14:30 ile 18:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Karşı yaka mahallesinin bir kısmı.
KALECİK
Arıza Tarihi: 15.07.2023 08:00:00
Tamir Tarihi: 15.07.2023 17:00:00
Detay: Kalecik Çandır Mahallesi içme suyu kuyusu hat başı elektrik arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Çandır Mahallesi
SİNCAN
Arıza Tarihi: 13.07.2023 13:30:00
Tamir Tarihi: 17.07.2023 17:00:00
Detay: Yeni Kayı Mahallesi Küme Evleri içerisindeki kuyu hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yeni Kayı Mahallesi