ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Temmuz Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

16 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SEREFLIKOÇHISAR

Arıza Tarihi: 13.07.2023 08:00:00

Tamir Tarihi: 13.07.2023 22:00:00

Detay: Şereflikoçhisar İlçe merkezinin su ihtiyacını karşılayan 3 eski deponun iptal edilerek 2500M³ ' lük yeni Su deposunun devreye alınması çalışmaları nedeniyle Boğaziçi Mahallesi, Kale Mahallesi, Sarıkaya Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahalle, Ekici Mahallesi, İstiklal Mahallesi ve Akseki Mahallesinde 13.07.2023 tarihinde saat 08:00-22:00 arası planlı Su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Yerler: Boğaziçi Mahallesi, Kale Mahallesi, Sarıkaya Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahalle, Ekici Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Akseki Mahallesi,

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 14.07.2023 20:00:00

Tamir Tarihi: 14.07.2023 21:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi Tevfik ileri Mahallesi Mareşal Fevzi çakmak caddesi içerisinde Hİ-KA İnşaat tarafından yapılan kazı çalışması sırasında içmesuyu şebeke hattına zarar verilmiştir bu nedenle Su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Pursaklar Tevfik ileri mahallesi bir kısmı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 13.07.2023 13:30:00

Tamir Tarihi: 14.07.2023 23:55:00

Detay: Yeni Kayı Mahallesi Küme Evleri içerisindeki kuyu hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yeni Kayı Mahallesi

BALA

Arıza Tarihi: 14.07.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 14.07.2023 21:00:00

Detay: Bala İlçesi Kesikköprü Mahallesi depo iletim hattı arızası nedeni ile su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Kesikköprü Mahallesi Geneli Erdemli Mahallesi Geneli