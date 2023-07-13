ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

14 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 13.07.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 13.07.2023 18:00:00

Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca Devam Etmekte Olan İçme suyu Şebeke Hatlarının Yenilenmesi Çalışmaları Kapsamında Tamamlanan Yeni İçme suyu Şebeke Hatlarına, Abone Bağlantılarının Yapılabilmesi İçin 13.07.2023 Perşembe günü 09:00 ' den 18:00 ' a kadar Planlı Su Kesintisi Yapılacaktır. Sabır ve Anlayışınız İçin Teşekkür Eder, Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz.

Etkilenen Yerler: Altay Mahallesi ve Şehit Osman Avcı Mahalleleri

SEREFLIKOÇHISAR

Arıza Tarihi: 13.07.2023 08:00:00

Tamir Tarihi: 13.07.2023 22:00:00

Detay: Şereflikoçhisar İlçe merkezinin su ihtiyacını karşılayan 3 eski deponun iptal edilerek 2500M³ ' lük yeni Su deposunun devreye alınması çalışmaları nedeniyle Boğaziçi Mahallesi, Kale Mahallesi, Sarıkaya Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahalle, Ekici Mahallesi, İstiklal Mahallesi ve Akseki Mahallesinde 13.07.2023 tarihinde saat 08:00-22:00 arası planlı Su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Yerler: Boğaziçi Mahallesi, Kale Mahallesi, Sarıkaya Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahalle, Ekici Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Akseki Mahallesi,

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 13.07.2023 10:30:00

Tamir Tarihi: 13.07.2023 18:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi örencik mahallesi serpmelerde @ 75 PVC haftaki deplase çalışması nedeniyle 13/07/2023 ile 10:30 ile 18:00 arasında su kesintisi yapılacak

Etkilenen Yerler: Örencik mahallesi.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 13.07.2023 13:00:00

Tamir Tarihi: 13.07.2023 23:55:00

Detay: SİNCAN İLÇESİ,BACI MAHALLESİNDEKİ DEPOLARDA MEYDANA GELEN ELEKRİK ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: HÜRRİYET MAH. GAZİ MAH.

BALA

Arıza Tarihi: 13.07.2023 14:00:00

Tamir Tarihi: 13.07.2023 19:00:00

Detay: Bala ilçesi Afşar mahallesi depo iletim hattı arızası nedeniyle kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: -Afşar mahallesi tamamı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 13.07.2023 13:30:00

Tamir Tarihi: 13.07.2023 00:00:00

Detay: Yeni Kayı Mahallesi Küme Evleri içerisindeki kuyu hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yeni Kayı Mahallesi

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 13.07.2023 18:20:00

Tamir Tarihi: 13.07.2023 21:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Gazi Osman paşa Mahallesi 2204 sokakta Q150 ductil içmesuyu şebeke hattinda meydana gelen arıza nedeniyle 13/07/2023 saat 18:20 ile 21:00 arasında su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİNİN BİR KISIMI