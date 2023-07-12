ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 12-13 Temmuz Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

13 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 12.07.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 12.07.2023 18:00:00

Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca Devam Etmekte Olan İçme suyu Şebeke Hatlarının Yenilenmesi Çalışmaları Kapsamında Tamamlanan Yeni İçme suyu Şebeke Hatlarına, Abone Bağlantılarının Yapılabilmesi İçin 12-13.07.2023 Çarşamba ve Perşembe günü 2 ayrı günde her gün 09:00 ' den 18:00 ' a kadar Planlı Su Kesintisi Yapılacaktır. Sabır ve Anlayışınız İçin Teşekkür Eder, Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz.

Etkilenen Yerler: Altay Mahallesi ve Şehit Osman Avcı Mahalleleri

AYAŞ

Arıza Tarihi: 11.07.2023 11:30:00

Tamir Tarihi: 11.07.2023 17:00:00

Detay: Ayaş Başbereket Mahallesinde Depo bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacaktir.

Etkilenen Yerler: Ayaş Başbereket Mahallesi geneli

SEREFLIKOÇHISAR

Arıza Tarihi: 13.07.2023 08:00:00

Tamir Tarihi: 13.07.2023 22:00:00

Detay: Şereflikoçhisar İlçe merkezinin su ihtiyacını karşılayan 3 eski deponun iptal edilerek 2500M³ ' lük yeni Su deposunun devreye alınması çalışmaları nedeniyle Boğaziçi Mahallesi, Kale Mahallesi, Sarıkaya Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahalle, Ekici Mahallesi, İstiklal Mahallesi ve Akseki Mahallesinde 13.07.2023 tarihinde saat 08:00-22:00 arası planlı Su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Yerler: Boğaziçi Mahallesi, Kale Mahallesi, Sarıkaya Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahalle, Ekici Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Akseki Mahallesi,

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 13.07.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 13.07.2023 18:00:00

Detay: SU İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN ''İÇME SUYU ŞEBEKE HATLARI VE DİĞER İMALATLAR YAPIM İŞİ'' KAPSAMINDA İMALATI TAMAMLANAN YENİ HATTIN MEVCUT HATTA BAĞLANMA ÇALIŞMALARININ YAPILABİLMESİ İÇİN PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: AŞAĞI YURTÇU MAHALLESİ, YURTKENT VİLLARI VE DÜNYA BİRLİK KONUTLARI

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 12.07.2023 11:00:00

Tamir Tarihi: 12.07.2023 17:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi Sirkeli Abadan mahallesi içerisinde yoğun su kullanımı nedeniyle yüksek kesimlerde basınç düşüklüğü ve susuzluk meydana gelecektir.

Etkilenen Yerler: Abadan mahallesi

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 12.07.2023 15:25:00

Tamir Tarihi: 12.07.2023 17:00:00

Detay: Çankaya Ahlatlıbel öysekent sitesi PVC 90 lık şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır ,

Etkilenen Yerler: öysekent sitesi üst kotları

SİNCAN

Arıza Tarihi: 12.07.2023 16:00:00

Tamir Tarihi: 12.07.2023 20:00:00

Detay: İstiklal Mahallesi Öğretmenler Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: İstiklal Mahallesi, Gazi Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi tamamı