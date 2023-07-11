ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

12 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 11.07.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 11.07.2023 18:00:00

Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca Devam Etmekte Olan İçme suyu Şebeke Hatlarının Yenilenmesi Çalışmaları Kapsamında Tamamlanan Yeni İçme suyu Şebeke Hatlarına, Abone Bağlantılarının Yapılabilmesi İçin 11-12-13.07.2023 Salı, Çarşamba ve Perşembe günü 3 ayrı günde her gün 09:00 ' den 18:00 ' a kadar Planlı Su Kesintisi Yapılacaktır. Sabır ve Anlayışınız İçin Teşekkür Eder, Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz.

Etkilenen Yerler: Altay Mahallesi ve Şehit Osman Avcı Mahalleleri

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 11.07.2023 10:15:00

Tamir Tarihi: 11.07.2023 14:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ FATİH CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ FATİH CADDESİ VE ÇAMLIBAĞ BÖLGESİ

AYAŞ

Arıza Tarihi: 11.07.2023 11:30:00

Tamir Tarihi: 11.07.2023 17:00:00

Detay: Ayaş Başbereket Mahallesinde Depo bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacaktir.

Etkilenen Yerler: Ayaş Başbereket Mahallesi geneli

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 11.07.2023 12:20:00

Tamir Tarihi: 11.07.2023 19:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Yavrucuk mahallesi Haymana yolu üzerinde bulunan @ 280 PE borudaki arıza nedeniyle 11/07/2023 saat 12:20 ile 19:00 arasında su kesintisi yapılacak

Etkilenen Yerler: Yavrucuk, hacıMuratlı ve gökçehöyük mahalleleri.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 11.07.2023 12:45:00

Tamir Tarihi: 11.07.2023 17:00:00

Detay: Çankaya Yukarı Dikmen mahallesi 663 sokakta,Anadolu elektrik firmasının calışması neticesinde oluşan , pe100 @110 luk şebeke arızası için su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Yukarı Dikmen mahallesi 663 sokak ,662 sokak,666sokak,664 sokak,671 sokak, şehit Aytekin Yavuz sokak tahmini su veriliş saati 17:00

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 11.07.2023 14:00:00

Tamir Tarihi: 11.07.2023 18:00:00

Detay: Yenıdogan mah papatya sok içerısındekı su arızası dan kaynaklı sU kesıntısı yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Yenıdogan mah ve yenıpınar mah

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 11.07.2023 14:30:00

Tamir Tarihi: 11.07.2023 17:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ ELİF SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ ELİF SOKAK, İPEK SOKAK VE BAŞAĞAÇ MAHALLESİNİN BİR KISMI