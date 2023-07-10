ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Temmuz Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

11 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 10.07.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 10.07.2023 18:00:00

Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca Devam Etmekte Olan İçme suyu Şebeke Hatlarının Yenilenmesi Çalışmaları Kapsamında Tamamlanan Yeni İçme suyu Şebeke Hatlarına, Abone Bağlantılarının Yapılabilmesi İçin 10-11-12-13.07.2023 Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günü 4 ayrı günde her gün 09:00 ' den 18:00 ' a kadar Planlı Su Kesintisi Yapılacaktır. Sabır ve Anlayışınız İçin Teşekkür Eder, Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz.

Etkilenen Yerler: Altay Mahallesi ve Şehit Osman Avcı Mahalleleri

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 10.07.2023 11:10:00

Tamir Tarihi: 10.07.2023 19:00:00

Detay: Yenıdoğan mah papatya sk içerısındekı su arızasından dolayı saat 11/10 ile 14 /00 saatleri arası su kesıntısı yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Yenidoğan ve Yenipınar Mh.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 10.07.2023 14:10:00

Tamir Tarihi: 10.07.2023 17:00:00

Detay: Birlik mahallesi 329 cadde içi 200 lük şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır,

Etkilenen Yerler: Birlik mahallesi üst kotları,Kırkkonaklar mahallesi,

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 10.07.2023 16:05:00

Tamir Tarihi: 10.07.2023 22:00:00

Detay: Hilal mahallesi Aleksander dupçek caddesi, Dikmen vadisi içi,Fen işleri man temiz mahallesi,Ata mahallesi üst kotları,huzur mahallesi üst kotları,Kazım özalp mahallesi, Yıldızevler çalışması sırasında,700 lük çelik, S-8 hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır,

Etkilenen Yerler: ,etkilenen yerler Karapınar,hilal mahallesi,aşağı Dikmen mahallesi ,yukarı Dikmen mahallesi,oran mahallesi, mahallesi,Kirkkonaklar mahallesi,Naci Çakır mahallesi, Metin Akkuş mahallesi,sancak mahallesi, şehit Cengiz Karaca mahallesi,büyük Esat mahallesi,birlik mahallesi,Osman temiz mahallesi,Ata mahallesi üst kotları,huzur mahallesi üst kotları,Kazım özalp mahallesi, Yıldızevler mahallesi,güzeltepe mahallesi,tahmini su veriliş saati 22:00