ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

9 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 8.07.2023 12:00:00

Tamir Tarihi: 8.07.2023 16:30:00

Detay: Ayaş Çanıllı Uluyol Mahallesi Oğuzlar Caddesi içerisinde meydana geln 160'lık içme suyu ana iletim hattı arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Çanıllı Uluyol ve Çanıllı Çiğdemci Mahalleleri

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 10.07.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 10.07.2023 18:00:00

Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca Devam Etmekte Olan İçme suyu Şebeke Hatlarının Yenilenmesi Çalışmaları Kapsamında Tamamlanan Yeni İçme suyu Şebeke Hatlarına, Abone Bağlantılarının Yapılabilmesi İçin 10-11-12-13.07.2023 Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günü 4 ayrı günde her gün 09:00 ' den 18:00 ' a kadar Planlı Su Kesintisi Yapılacaktır. Sabır ve Anlayışınız İçin Teşekkür Eder, Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz.

Etkilenen Yerler: Altay Mahallesi ve Şehit Osman Avcı Mahalleleri

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 8.07.2023 16:00:00

Tamir Tarihi: 8.07.2023 23:55:00

Detay: Pursaklar ilçesi Sirkeli Yeşilova mahallesi ve Sirkeli Yeşilyurt mahallesi içerisinde yoğun su kullanımı nedeniyle yüksek kesimlerde basınç düşüklüğü ve susuzluk meydana gelecektir.

Etkilenen Yerler: Sirkeli Yeşilyurt Mahallesi Sirkeli Yeşilova Mahallesi Abadan mahallesi