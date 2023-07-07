ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Temmuz Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

8 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 7.07.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 7.07.2023 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ 324.CADDE İÇERİSİNDE Ø100 mm LİK İÇME SUYU DAGITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR I

Etkilenen Yerler: MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ 324.CADDE VE CİVARI

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 5.07.2023 16:30:00

Tamir Tarihi: 5.07.2023 19:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ KARDELEN MAHALLESİ 1955.CADDE İÇERİSİNDE KANAL İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANAL İMALAT ÇALIŞMASI ESNASINDA Ø150 mm LİK İÇME SUYU DAGITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: İLKYERLEŞİM VE KARDELEN MAHALLESİ KILIÇARLAN CADDESİ VE CİVARI

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 7.07.2023 17:00:00

Tamir Tarihi: 7.07.2023 00:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi Sirkeli Yeşilova mahallesi ve Sirkeli Yeşilyurt mahallesi içerisinde yoğun su kullanımı nedeniyle yüksek kesimlerde basınç düşüklüğü ve susuzluk meydana gelecektir.

Etkilenen Yerler: Sirkeli Yeşilyurt Mahallesi Sirkeli Yeşilova Mahallesi

MAMAK

Arıza Tarihi: 7.07.2023 19:00:00

Tamir Tarihi: 7.07.2023 23:55:00

Detay: Mamak Bostancık mahallesi Bostancık caddesinde @200 lük dukdil içme suyu şebekesi arızası nedeniyle saat 24:00 kadar su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Bostancık mahallesi üst kotlar Ekin mahallesi alt kotlar

MAMAK

Arıza Tarihi: 7.07.2023 19:00:00

Tamir Tarihi: 7.07.2023 21:00:00

Detay: Kutludüğün mahallesi karacadere caddesi @90 lık pe içme suyu şebekesi arızası nedeniyle saat 21:00 kadar su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Kutludüğün mahallesi üst kotlar

SİNCAN

Arıza Tarihi: 6.07.2023 16:10:00

Tamir Tarihi: 8.07.2023 09:00:00

Detay: Alcı Mahallesi kümeevleri içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Alcı Mahallesi tamamı

BALA

Arıza Tarihi: 6.07.2023 23:30:00

Tamir Tarihi: 7.07.2023 23:55:00

Detay: Bala ilçesi Bahçekardalak arıtma tesisinde meydana gelen arıza nedeni ile 06.07.2023 tarihi 23:30 saati ile 07.07.2023 tarihi saat 23:59'a kadar su kesintisi yapılmaktadır

Etkilenen Yerler: Erginyaylası , Aydoğan , Yöreli , Afşar , Abazlı Çiğdemli Mahalleleri

SİNCAN

Arıza Tarihi: 7.07.2023 11:40:00

Tamir Tarihi: 7.07.2023 19:00:00

Detay: Beyobası Mahallesi kümeevleri içerisinde meydana gelen enerjisa kaynaklı arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Beyobası Mahallesi tamamı

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 7.07.2023 15:00:00

Tamir Tarihi: 7.07.2023 17:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi Sirkeli Yeşilova Mahallesi limon sokak içerisinde Başkent elektrik tarafından yapılan kazı çalışması sırasında içmesuyu şebeke hattına zarar verilmiştir. Verilen hasar nedeniyle Su kesintisi yapılacaktır.