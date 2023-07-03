ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...
4 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYPAZARI
- Arıza Tarihi: 3.07.2023 09:45:00
- Tamir Tarihi: 3.07.2023 18:00:00
- Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ CENGİZ ÖZALP (75.YIL) BULVARINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
- Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ CENGİZ ÖZALP (75.YIL) BULVARI AYVAŞIK MAHALLESİNİN BİR KISMI
SİNCAN
- Arıza Tarihi: 3.07.2023 09:55:00
- Tamir Tarihi: 3.07.2023 17:00:00
- Detay: Sincan İlçesi Yenihisar Arıtma Tesisindeki arıza nedeniyle barajdan gelen çamurlu suyun arıtılamamasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.
- Etkilenen Yerler: Temelli Hürriyet Mahallesi