ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23-24 Haziran Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
24 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
KAZAN
Arıza Tarihi: 23.06.2023 10:30:00
Tamir Tarihi: 23.06.2023 22:00:00
Detay: Kahramankazan Saray Mahallesi, Bayraktar Caddesi içerisinde bulunan Ø280 mm şebeke hattında meydana gelen arıza sebebi ile kesinti yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 23.06.2023 14:15:00
Tamir Tarihi: 23.06.2023 16:30:00
Detay: YENİPINAR MH HAYDAR MANAV CD İÇERİSİNDEKİ SU ARIZASINDAN DOLAYI 14:15 VE 16:30 SAATLERİ ARASI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTİR.
Etkilenen Yerler: YENİPINAR VE YENİDOĞAN MH.