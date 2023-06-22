ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Haziran Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
23 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
HAYMANA
Arıza Tarihi: 22.06.2023 10:00:00
Tamir Tarihi: 22.06.2023 17:00:00
Detay: Haymana Başdeğirmen 355'lik ana iletim hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılacaktır . Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz
Etkilenen Yerler: Yenimahalle ,Kayabaşı mahallesi ,Seyran mahallesi ,Çallıdağ mahallesi ve Medrese mahallesi.
AKYURT
Arıza Tarihi: 22.06.2023 12:30:00
Tamir Tarihi: 22.06.2023 16:30:00
Detay: AKYURT BEYAZIT MAHALLESİ RAVLI SOK İLE SELVİ SOK KÖŞESİNDE ABONE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER AKYURT BEYAZIT MAHALLESİ
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 22.06.2023 18:20:00
Tamir Tarihi: 22.06.2023 21:00:00
Detay: Etimesgut Etiler Mahallesi Fabrika Caddesi içerisinde içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle Plansız su kesintisi yapılmıştır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz
Etkilenen Yerler: Etiler mah geneli