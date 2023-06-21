ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 21-22 Haziran Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

22 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 21.06.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 22.06.2023 09:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ ESENBOĞA MAHALLESİ VE MELİKŞAH MAHALLELERİNDE İÇMESUYU DEPOSU SIZDIRMAZLIK TESTİ YAPILACAĞINDAN SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.

Etkilenen Yerler: ESENBOĞA MAHALLESİ VE MELİKŞAH MAHALLESİ

POLATLI

Arıza Tarihi: 21.06.2023 01:00:00

Tamir Tarihi: 21.06.2023 15:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Yüzükbaşı İçme suyu Tesislerinde meydana gelen trafo arızası nedeniyle, trafo arızası giderilene kadar Polatlı ilçesine gelen su miktarında azalma olacağından merkez mahalleler üst kotlarında basınç düşüklüğü yaşanabilir. Arızanın giderilmesi 21.06.2023 Çarşamba saat 15:00 a kadar süreceğinden Abonelerimizin temel ihtiyaçları dışında suyu tasarruflu kullanmaları önem arz etmektedir. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Merkez Mahallelerin üst kotları (Mehmet Akif Mahallesi üst kotları, Şehitlik Mahallesi üst kotları, Cumhuriyet Mahallesi üst kotları, İstiklal Mahallesi üst kotları, Şentepe Mahallesi üst kotları)

SİNCAN

Arıza Tarihi: 21.06.2023 13:00:00

Tamir Tarihi: 21.06.2023 17:00:00

Detay: Osmaniye Mahallesi kümeevleri içerisinde maydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Osmaniye Mahallesi tamamı

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 21.06.2023 20:00:00

Tamir Tarihi: 22.06.2023 06:00:00

Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca Devam Etmekte Olan İçme suyu Şebeke Hatlarının Yenilenmesi Çalışmaları Kapsamında Tamamlanan Yeni İçme suyu Şebeke Hatlarına, Abone Bağlantılarının Yapılabilmesi İçin Planlı Su Kesintisi Yapılacaktır. Sabır ve Anlayışınız İçin Teşekkür Eder, Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz.

Etkilenen Yerler: Altay Mahallesi ve Şehit Osman Avcı Mahalleleri