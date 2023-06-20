ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20-21 Haziran Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

21 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 20.06.2023 20:00:00

Tamir Tarihi: 21.06.2023 06:00:00

Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca Devam Etmekte Olan İçme suyu Şebeke Hatlarının Yenilenmesi Çalışmaları Kapsamında Tamamlanan Yeni İçme suyu Şebeke Hatlarına, Abone Bağlantılarının Yapılabilmesi İçin 20-21.06.2023 Salı ve Çarşamba günü 2 ayrı günde hergün 20:00 ' den 06:00 ' a kadar Planlı Su Kesintisi Yapılacaktır. Sabır ve Anlayışınız İçin Teşekkür Eder, Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz.

Etkilenen Yerler: Altay Mahallesi ve Şehit Osman Avcı Mahalleleri

SİNCAN

Arıza Tarihi: 20.06.2023 15:30:00

Tamir Tarihi: 20.06.2023 18:00:00

Detay: Törekent Mahallesi 268 sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Törekent Mahallesinin bir kısmı ( Dokuzoba sitesi, 268 Cadde ve Bizimsancak Sitesi)

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 20.06.2023 16:00:00

Tamir Tarihi: 20.06.2023 20:00:00

Detay: Gölbaşı hacı hasan mahallesi haymana yolu üzerinde bulunan @ 280 PE borudaki arıza nedeniyle 20/06/2023 saat 16:00 ile 20:00 arasında su kesintisi yapılacak

Etkilenen Yerler: Mogan sevgi çiçeği, çalı kuşu siteleri ve civarı.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 21.06.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 22.06.2023 09:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ ESENBOĞA MAHALLESİ VE MELİKŞAH MAHALLELERİNDE İÇMESUYU DEPOSU SIZDIRMAZLIK TESTİ YAPILACAĞINDAN SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.

Etkilenen Yerler: ESENBOĞA MAHALLESİ VE MELİKŞAH MAHALLESİ

MAMAK

Arıza Tarihi: 20.06.2023 16:35:00

Tamir Tarihi: 20.06.2023 18:30:00

Detay: Fahrikorutürk mahallesi 883 sok içi @100 lük içme suyu şebeke hattında oluşan arza nedeniyle saat 18:30 kadar su verilemiyecek

Etkilenen Yerler: fahrikorutürk mahallesi üst kotlar