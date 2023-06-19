ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

20 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 19.06.2023 17:00:00

Tamir Tarihi: 19.06.2023 21:30:00

Detay: Yenihisar Mahallesi Türkoğlu Aliağa Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Malıköy Mahallesi ve Yenihisar Mahallesi tamamı

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 19.06.2023 20:00:00

Tamir Tarihi: 21.06.2023 06:00:00

Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca Devam Etmekte Olan İçme suyu Şebeke Hatlarının Yenilenmesi Çalışmaları Kapsamında Tamamlanan Yeni İçme suyu Şebeke Hatlarına, Abone Bağlantılarının Yapılabilmesi İçin 19-20-21.06.2023 pazartesi, Salı, Çarşamba günü 3 ayrı günde hergün 20:00 ' den 06:00 ' a kadar Planlı Su Kesintisi Yapılacaktır. Sabır ve Anlayışınız İçin Teşekkür Eder, Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz.

Etkilenen Yerler: Altay Mahallesi ve Şehit Osman Avcı Mahalleleri