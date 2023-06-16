ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16-17 Haziran Ankara su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
17 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 16.06.2023 09:30:00
Tamir Tarihi: 16.06.2023 16:00:00
Detay: Gölbaşı Hacılar Mahallesi Haymana yolu üzerinde bulunan Q 280 PE borudaki arıza nedeniyle 16/06/2023 saat 09:30 ile 16:00 arasında plansız su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Mogan sevgi çiçeği, çalı kuşu siteleri ve civarı.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 16.06.2023 11:45:00
Tamir Tarihi: 16.06.2023 18:30:00
Detay: Beyobası Mahalelsi küme evleri içerisinde meydana gelen su deposu arızası nedenyile plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Beyobası Mahallesi tamamı