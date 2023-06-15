ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Haziran Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
16 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 15.06.2023 09:15:00
Tamir Tarihi: 15.06.2023 20:45:00
Detay: Yenıdogan mah Haydar manav cd içerısındeki arızadan dolayı saat 09/15 ile 20/45 saatleri arası su kesıntısı yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Yenidoğan ve Yenipınar Mh.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 15.06.2023 10:20:00
Tamir Tarihi: 15.06.2023 23:55:00
Detay: Hürriyet Mahallesi içerisinde 1000 lik su deposunda maydana gelen pompa arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Hürriyet Mahallesi tamamı
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 15.06.2023 12:00:00
Tamir Tarihi: 15.06.2023 16:00:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ KARAAĞAÇ MAHALLESİNDE İÇMESUYU DEPOSUNUN BAKIMI NEDENİYLE SAAT 16:00'A KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ KARAAĞAÇ MAHALLESİ
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 15.06.2023 21:00:00
Tamir Tarihi: 16.06.2023 08:00:00
Detay: Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı uhdesinde, Çayyolu mahallesi Ahmet Vehbi Koç bulvarı ile 2683. Cad köşesinde @800 mm atıksu ve @2400 mm lik yağmur suyu hatları geçiş imalatları yapılacağından su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Mutlukent mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı mahallesi, Beytepe mahallesi üst kotları ve civarında
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 15.06.2023 16:00:00
Tamir Tarihi: 15.06.2023 19:00:00
Detay: Konutkent mahallesi 2432 cadde Avrupa evleri karşısı 400'lük duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Konutkent mahallesi , Ahmet Taner Kışlalı mahallesi , Alacaaatlı mahallesi , Dodurga mahallesi
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 15.06.2023 12:45:00
Tamir Tarihi: 15.06.2023 17:00:00
Detay: ÇANKAYA İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ HİTİT BULVARI İLE PİRİ REİS CADDESİ ÜZERİNDE BULUNAN Q125'LİK İÇMESUYU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: ÇANKAYA İLÇESİ BEYTEPE MAHALLESİ,MUSUL CADDESİ, PİRİ REİS CADDESİ, ALTINBEL VİLLALARI, BEYTEPE MANZARA ORMAN SİTESİ, HACI ÖMER AĞA VİLLALARI VE ETRAFINDA KALAN İŞ YERİ VE KONUTLAR.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 15.06.2023 13:10:00
Tamir Tarihi: 15.06.2023 18:30:00
Detay: Cumhuriyet Mahallesi içerisinde meydana gelen 1000 lilk su deposu arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Gazi Mahallesi, İstiklal Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi tamamı
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 15.06.2023 14:30:00
Tamir Tarihi: 15.06.2023 20:00:00
Detay: Gölbaşı Hacılar Mahallesi Haymana yolu üzerinde bulunan Q 280 PE borudaki arıza nedeniyle 15/06/2023 saat 14:30 ile 20:00 arasında Plansız su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Mogan sevgi çiçeği, çalı kuşu siteleri ve civarı.
MAMAK
Arıza Tarihi: 15.06.2023 15:20:00
Tamir Tarihi: 15.06.2023 17:00:00
Detay: Kartaltepe mahallesi 314 sok içi @100 lük içme suyu şebeke hattında oluşan arza nedeniyle saat 17:00 kadar su verilemiyecek
Etkilenen Yerler: tuzluçayır mahallesi Kartaltepe mahallesi Çağlayan mahallesi üst kotlar mehtap mah üst kotlar
SİNCAN
Arıza Tarihi: 14.06.2023 02:30:00
Tamir Tarihi: 15.06.2023 17:00:00
Detay: Detay: Sincan İlçesi Yenihisar Arıtma Tesisinde şiddetli yağışlar nedeniyle barajdan gelen çamurlu suyun arıtılamamasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Malıköy Mahallesi ve Yenihisar Mahallesi Hürriyet Mahallesi
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 15.06.2023 09:00:00
Tamir Tarihi: 15.06.2023 18:00:00
Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca Devam Etmekte Olan İçme suyu Şebeke Hatlarının Yenilenmesi Çalışmaları Kapsamında Tamamlanan Yeni İçme suyu Şebeke Hatlarına, Abone Bağlantılarının Yapılabilmesi İçin 15.06.2023 Perşembe günü 09.00 'dan 18.00'e kadar planlı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Altay Mahallesi ve Şehit Osman Avcı Mahalleleri