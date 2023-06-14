ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Haziran Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

15 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 14.06.2023 21:00:00

Tamir Tarihi: 15.06.2023 08:00:00

Detay: Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı uhdesinde, Çayyolu Ahmet Vehbi Koç bulvarı ile 2683. Cadde köşesinde @800 mm atıksu ve @2400 mm lik yağmur suyu hatları geçiş imalatları yapım işi nedeni ile su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Mutlukent mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı mahallesi, Beytepe mahallesi üst kotları ve civarında

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 14.06.2023 12:15:00

Tamir Tarihi: 14.06.2023 18:00:00

Detay: Başpınar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi No:59 adresindeki içme suyu şebeke arızasından kaynaklı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Başpınar Mahallesinin bir kısmı Feridun çelik mahallesinin bir kısmı.

KIZILCAHAMAM

Arıza Tarihi: 14.06.2023 15:45:00

Tamir Tarihi: 14.06.2023 18:00:00

Detay: İçme suyu Dağıtım şebeke hattı üzerinde oluşan arıza sebebi ile su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Yenice Mhallesi Soğuksu Caddesi

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 14.06.2023 16:00:00

Tamir Tarihi: 14.06.2023 18:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi Sirkeli Yeşilyurt mahallesi Kardelen sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle Su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Sirkeli Yeşilyurt mahallesi bir kısmı Sirkeli Yeşilova mahallesi bir kısmı

GÜDÜL

Arıza Tarihi: 14.06.2023 08:30:00

Tamir Tarihi: 15.06.2023 08:30:00

Detay: GÜDÜL İLÇESİ DEPO BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİ İLE PLANLI SU KESİNTISI UYGULANACAKTIR BİLGİNİZE SUNARIZ

Etkilenen Yerler: KADIOBASI KIRKKAVAK KAVAKÖZÜ TAŞÖREN MEYVEBÜKÜ TAHTACI ÖRENCİK VE YEŞİLÖZ MAHALLELERİ

SİNCAN

Arıza Tarihi: 14.06.2023 02:30:00

Tamir Tarihi: 14.06.2023 23:55:00

Detay: Detay: Sincan İlçesi Yenihisar Arıtma Tesisinde şiddetli yağışlar nedeniyle barajdan gelen çamurlu suyun arıtılamamasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Malıköy Mahallesi ve Yenihisar Mahallesi Hürriyet Mahallesi

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 14.06.2023 08:45:00

Tamir Tarihi: 14.06.2023 18:45:00

Detay: Yenıdogan mah Haydar manav cd içerısındeki arızadan dolayı saat 08/45 ile 18/45 saatleri arası su kesıntısı yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Yenidoğan ve Yenipınar Mh.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 13.06.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 13.06.2023 18:00:00

Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca Devam Etmekte Olan İçme suyu Şebeke Hatlarının Yenilenmesi Çalışmaları Kapsamında Tamamlanan Yeni İçme suyu Şebeke Hatlarına, Abone Bağlantılarının Yapılabilmesi İçin 14-15.06.2023 Çarşamba,Perşembe günü 2 ayrı günde hergün 09.00 'dan 18.00'e kadar planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Altay Mahallesi ve Şehit Osman Avcı Mahalleleri