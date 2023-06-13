ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Haziran Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
14 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
GÜDÜL
- Arıza Tarihi: 14.06.2023 08:30:00
- Tamir Tarihi: 15.06.2023 08:30:00
- Detay: GÜDÜL İLÇESİ DEPO BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİ İLE PLANLI SU KESİNTISI UYGULANACAKTIR BİLGİNİZE SUNARIZ
- Etkilenen Yerler: KADIOBASI KIRKKAVAK KAVAKÖZÜ TAŞÖREN MEYVEBÜKÜ TAHTACI ÖRENCİK VE YEŞİLÖZ MAHALLELERİ
ETİMESGUT
- Arıza Tarihi: 13.06.2023 09:00:00
- Tamir Tarihi: 13.06.2023 18:00:00
- Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca Devam Etmekte Olan İçme suyu Şebeke Hatlarının Yenilenmesi Çalışmaları Kapsamında Tamamlanan Yeni İçme suyu Şebeke Hatlarına, Abone Bağlantılarının Yapılabilmesi İçin 13-14-15.06.2023 ,Salı Çarşamba,Perşembe günü 3 ayrı günde hergün 09.00 'dan 18.00'e kadar planlı su kesintisi yapılacaktır.
- Etkilenen Yerler: Altay Mahallesi ve Şehit Osman Avcı Mahalleleri