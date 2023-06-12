ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
13 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
GÜDÜL
Arıza Tarihi: 12.06.2023 09:45:00
Tamir Tarihi: 12.06.2023 15:00:00
Detay: YUKARI MAHALLEDE TOKİ İNŞAATI YAPAN YETKİLİ FİRMANIN ÇALIŞMA SIRASINDA ANA İLETİM HATTINA ZARAR VERMESİNDEN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKIR
Etkilenen Yerler: YENİ MAHALLE YUKARI MAHALLE AŞAĞI MAHALLE EMİRLER MAHALLESİ
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 12.06.2023 10:00:00
Tamir Tarihi: 12.06.2023 12:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Saray Fatih mahallesi Saray sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle Su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Saray Fatih mahallesi Beyler sokak İklim Apartmanı