ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Haziran Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
12 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 11.06.2023 14:00:00
Tamir Tarihi: 11.06.2023 23:55:00
Detay: Sincan İlçesi Bacı Mahallesi kuyularında oluşan elektrik arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: HÜRRİYET MAHALLESİ
SİNCAN
Arıza Tarihi: 11.06.2023 15:35:00
Tamir Tarihi: 11.06.2023 18:00:00
Detay: Sincan Temelli bölgesi Alcı Mahallesinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Alcı Mahallesi