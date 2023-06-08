ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Haziran Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
9 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 1.06.2023 16:45:00
Tamir Tarihi: 8.06.2023 23:55:00
Detay: Sincan İlçesi Yenihisar Arıtma Tesisinde şiddetli yağışlar nedeniyle barajdan gelen çamurlu suyun arıtılamamasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Temelli Malıköy Mahallesi , Yenihisar Mahallesi , Alcı mahallesi
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 8.06.2023 12:00:00
Tamir Tarihi: 8.06.2023 20:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi ballık pınar mahallesi serpmelerde @ 110 PE borudaki arıza nedeniyle 08/06/2023 saat 12:00 ile 20:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Ballık pınar mahallesi.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 8.06.2023 13:20:00
Tamir Tarihi: 8.06.2023 23:55:00
Detay: Temelli Bacı Mahallesinde bulunan su kuyularında oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Hüriyet Mahallesi