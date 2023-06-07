ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

8 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 7.06.2023 15:20:00

Tamir Tarihi: 7.06.2023 17:30:00

Detay: Birlik mahallesi 392 cadde ile 483 sokak köşesi 400 luk çelik boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Birlik mahallesi ,Kırkkonaklar mahallesi

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 7.06.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 7.06.2023 18:00:00

Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca Devam Etmekte Olan İçme suyu Şebeke Hatlarının Yenilenmesi Çalışmaları Kapsamında Tamamlanan Yeni İçme suyu Şebeke Hatlarına, Abone Bağlantılarının Yapılabilmesi İçin Planlı Su Kesintisi Yapılacaktır. Sabır ve Anlayışınız İçin Teşekkür Eder, Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz.

Etkilenen Yerler: Altay Mahallesi ve Şehit Osman Avcı Mahallesi

SİNCAN

Arıza Tarihi: 1.06.2023 16:45:00

Tamir Tarihi: 7.06.2023 23:55:00

Detay: Sincan İlçesi Yenihisar Arıtma Tesisinde şiddetli yağışlar nedeniyle barajdan gelen çamurlu suyun arıtılamamasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Temelli Malıköy Mahallesi , Yenihisar Mahallesi , Alcı mahallesi