ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Haziran Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
6 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 5.06.2023 12:45:00
Tamir Tarihi: 5.06.2023 17:00:00
Detay: Birlik mahallesi Doğukent caddesi ile 392 cadde köşesi deki 300'luk şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Birlik mahallesi ,Kırkkonaklar mahallesi
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 5.06.2023 14:30:00
Tamir Tarihi: 5.06.2023 19:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi yurtbey Mahallesi'nde su deposunun bakım onarım ve temizlik çalışması nedeniyle 05/06/2023 saat 14:30 ile 19:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Yurtbey mahallesi.