ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Haziran Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
3 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
HAYMANA
Arıza Tarihi: 1.06.2023 13:00:00
Tamir Tarihi: 1.06.2023 20:00:00
Detay: Haymana merkez başdeğirmen pompa istasyonu doğal afetten dolayı sel basmıştır Haymana merkezin genelinde saat 13.00 ile saat 20.00 arası su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: etkilenen mahalleler medrese mahallesi Kayabaşı mahallesi çaldağ mahallesi Yenimahalle Seyran mahallesi
SİNCAN
Arıza Tarihi: 1.06.2023 16:45:00
Tamir Tarihi: 2.06.2023 17:00:00
Detay: Sincan İlçesi Yenihisar Arıtma Tesisinde şiddetli yağışlar nedeniyle barajdan gelen çamurlu suyun arıtılamamasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Temelli Malıköy Mahallesi , Yenihisar Mahallesi , Alcı mahallesi
SİNCAN
Arıza Tarihi: 2.06.2023 09:10:00
Tamir Tarihi: 2.06.2023 15:00:00
Detay: Sincan Çokören mahallesinde bulunan su kuyusunda ENERJİ SA kaynaklı arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Çokören Mahallesi