ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Ocak Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Ocak Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
19 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
SEREFLIKOÇHISAR
- Arıza Tarihi: 18.01.2023 07:00:00
- Tamir Tarihi: 18.01.2023 23:55:00
- Detay: Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından ilçemizde depo temizliği yapılacağından 18.01.2023 tarihinde Sabah 07:00 ile 23:55 saatleri arası su kesintisi olacaktır.
- Etkilenen Yerler: Yeni, Hürriyet, Ekici, İstiklal, Mustafacık, Kale, Sarıkaya, Boğaziçi ve Akseki Mahalleleri
ÇUBUK
- Arıza Tarihi: 18.01.2023 15:30:00
- Tamir Tarihi: 18.01.2023 21:00:00
- Detay: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAH NECİP FAZIL KISAKÜREK CADDESİNDE OLUŞAN Ø150 PVC BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU OLUP KESİNTİSİ YAPILMIŞ TAHMİNİ ARIZA BİTİŞ SÜRESİ 18:30 OLARAK PLANLANMAKTADIR
- Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAH NECİP FAZIL KISAKÜREK CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR