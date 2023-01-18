ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Ocak Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Ocak Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
18 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
SEREFLIKOÇHISAR
- Arıza Tarihi: 18.01.2023 07:00:00
- Tamir Tarihi: 18.01.2023 19:00:00
- Detay: Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından ilçemizde depo temizliği yapılacağından 18.01.2023 tarihinde Sabah 07:00 ile akşam19:00 arası su kesintisi olacaktır.
- Etkilenen Yerler: Yeni, Hürriyet, Ekici, İstiklal, Mustafacık, Kale, Sarıkaya, Boğaziçi Mahalleleri
ETİMESGUT
- Arıza Tarihi: 18.01.2023 10:00:00
- Tamir Tarihi: 18.01.2023 13:00:00
- Detay: BAŞKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN ETİMESGUT İLÇESİ BAĞLICA MAHALLESİ MERMEROĞLU CADDESİ İÇERİSİNDE SU KAYIPLARINI ÖNLEME ÇALIŞMASI KAPSAMINDA PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ
- Etkilenen Yerler: 1244, 1245, 1246, 1246, 1248, 1249, 1250, 1251, 1255, 1256,1257,1258,1259,1260,1261,1262,1263,1264,1265 SOKAKLAR VE ALACATEPE, BAĞLICA, GÜMÜŞHAN, HACI KADİR BEY, MERMEROĞLU, NURHAYAT CADDELERİ
SİNCAN
- Arıza Tarihi: 18.01.2023 08:00:00
- Tamir Tarihi: 18.01.2023 13:00:00
- Detay: Mustafa Kemal mahallesi 331. sokak içerisinde meydana gelen dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
- Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal Mahallesi 331 sokak ve Kağan sok
ÇUBUK
- Arıza Tarihi: 18.01.2023 09:00:00
- Tamir Tarihi: 18.01.2023 13:00:00
- Detay: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAH AK SOKAKTA OLUŞAN Ø100 PVC İÇMESUYU BORUSU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.TAHMİNİ ARIZA BİTİŞ SAATİ 13:00 OLARAK PLANLANMAKTADIR.
- Etkilenen Yerler: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAH BERAT CAD VE BAĞLI SOKAKLAR VE BUĞRA SOKAK.