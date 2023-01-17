ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 17 Ocak Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Ocak Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Ocak Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
17 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
SEREFLIKOÇHISAR
- Arıza Tarihi: 16.01.2023 15:45:00
- Tamir Tarihi: 16.01.2023 20:45:00
- Detay: İSTİKLAL MAHALLESİNDE OLUŞAN ŞEBEKE DAĞITIM HATTI ARIZASI NEDENİYLE 15:45 İLE20:45 SAATLERİ ARASI 5 SAATLİK SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.
- Etkilenen Yerler: İSTİKLAL, YENİ, SANAYİ ,BOĞAZİÇİ,MUSTAFACIK,AKSEKİ,ŞEYHKUYU,KALE,SARIKAYA, EKİCİ MAHALLERİ