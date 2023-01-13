ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13 - 14 Ocak Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Ocak Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Ocak Cumartesigünü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
14 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ETİMESGUT
- Arıza Tarihi: 13.01.2023 15:00:00
- Tamir Tarihi: 13.01.2023 18:00:00
- Detay: Etimesgut İlçesine bağlı Bağlıca Mahallesi 1205 sokak içerisinde içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
- Etkilenen Yerler: Bağlıca Mahallesi
GÖLBAŞI
- Arıza Tarihi: 13.01.2023 14:30:00
- Tamir Tarihi: 13.01.2023 19:00:00
- Detay: Gölbaşı ilçesi kızılcaşar mahallesi tek yapı kooperatifi 2686 sokakta @ 100 PVC hattaki arıza nedeniyle 13/01/2023 saat 14:30 ile 19:00 arasında su kesintisi yapılacak
- Etkilenen Yerler: Tek yapı kooperatifi
PURSAKLAR
- Arıza Tarihi: 13.01.2023 16:45:00
- Tamir Tarihi: 13.01.2023 18:45:00
- Detay: Pursaklar ilçesi Saray Fatih mahallesi Mahmudiye küme evleri içerisinde içmesuyu şebekesi hattındaki arıza nedeniyle su kesinti yaşanacaktır.
- Etkilenen Yerler: Saray Fatih Mahallesi Mahmudiye Kümeevleri