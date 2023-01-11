ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 - 12 Ocak Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Ocak Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Ocak Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
12 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
YENİMAHALLE
- Arıza Tarihi: 11.01.2023 09:00:00
- Tamir Tarihi: 11.01.2023 16:00:00
- Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İNÖNÜ MAHALLESİ 1777 CADDE İÇERİSİNDE BULUNAN Ø200 MM LİK DUCTİL BORUDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
- Etkilenen Yerler: İNÖNÜ MAHALLESİ 1777 CADDE 1617 CADDE VE CIVARI
PURSAKLAR
- Arıza Tarihi: 11.01.2023 14:00:00
- Tamir Tarihi: 11.01.2023 17:00:00
- Detay: Pursaklar ilçesi Mimar Sinan mahallesi Funda caddesi içerisinde oluşan içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
- Etkilenen Yerler: Mimar Sinan mahallesi bir kısmı Merkez mahallesi bir kısmı