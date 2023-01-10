ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 10 - 11 Ocak Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Ocak Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Ocak Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
11 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
KAZAN
- Arıza Tarihi: 10.01.2023 14:45:00
- Tamir Tarihi: 10.01.2023 18:00:00
- Detay: Kahramankazan Saray Mahallesi, Aksoy Caddesi içerisinde bulunan Ø160 mm şebeke hattında meydana gelen arıza sebebi ile kesinti yapılmaktadır.
- Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi, Aksoy Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı