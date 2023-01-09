ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 - 10 Ocak Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Ocak Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Ocak Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
10 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 9.01.2023 13:00:00
Tamir Tarihi: 9.01.2023 16:45:00
Detay: Pursaklar ilçesi Saray Fatih mahallesi Mahmudiye küme evleri içerisinde oluşan içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Saray Mahmudiye küme evleri