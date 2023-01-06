ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7 - 8 Ocak Ankara su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Ocak Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Ocak Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
7 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTES İ'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 6.01.2023 11:40:00
Tamir Tarihi: 6.01.2023 17:00:00
Detay: Battalgazi Mahallesi Orhan Kemal Caddesi İçerisinde İçmesuyu arıza onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Su Kesintisinden Etkilenen Yerler; Battalgazi Mahallesi