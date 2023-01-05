ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 - 6 Ocak Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Ocak Cuma günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Ocak Cuma günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
6 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
MAMAK
- Arıza Tarihi: 5.01.2023 16:30:00
- Tamir Tarihi: 5.01.2023 18:00:00
- Detay: ŞAHAPGÜ5RLER MAH.1209 SOKAK İÇİNDE ANİ OLARAK OLUŞAN Q100 DUKTİL BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
- Etkilenen Yerler: ŞAHAPGÜRLER MAHALLESİ
BEYPAZARI
- Arıza Tarihi: 5.01.2023 09:00:00
- Tamir Tarihi: 5.01.2023 23:55:00
- Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ TAMİRCİLER2 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE HACIKARA AYVAŞIK KURTULUŞ BAŞAĞAÇ VE BEYTEPE MAHELLESİNİN BİR KISMINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
- Etkilenen Yerler: HACIKARA AYVAŞIK KURTULUŞ BAŞAĞAÇ VE BEYTEPE MAHALLELERİNİN BİR KISMI
ÇANKAYA
- Arıza Tarihi: 5.01.2023 12:15:00
- Tamir Tarihi: 5.01.2023 18:00:00
- Detay: ÇANKAYA İLÇESİ ÜNİVERSİTELİLER MAHLLESİ DUMLUPINAR BULVARI AFAD ÖNÜ Q160'LIK BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
- Etkilenen Yerler: ÇANKAYA İLÇESİ ÜNİVERSİTELİLER MAHALLESİ DUMLUPINAR BULVARI AFAD, DİYANET İŞLERİ, TİCARET BAKANLIĞI VE CİVARI