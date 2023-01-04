ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4 - 5 Ocak Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Ocak Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Ocak Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
5 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
AKYURT
- Arıza Tarihi: 4.01.2023 10:00:00
- Tamir Tarihi: 4.01.2023 18:00:00
- Detay: AKYURT ÇINAR MAH DURU CADDESİ İÇERİSİNDE FİRMA YENİ YAPILAN 600 HATTAN 300 LÜK HATTA BAGLANTI YAPILMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
- Etkilenen Yerler: AKYURT ŞEHLER MAHALLESİ VE ŞEHLER MAHALLESİ
SİNCAN
- Arıza Tarihi: 4.01.2023 11:30:00
- Tamir Tarihi: 4.01.2023 19:00:00
- Detay: Temelli Türkobası Mahallesi Küme evleri içerisinde Enerjisa Çalışmasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
- Etkilenen Yerler: Türkobası Mahallesi
BEYPAZARI
- Arıza Tarihi: 4.01.2023 12:00:00
- Tamir Tarihi: 4.01.2023 18:00:00
- Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ TAMİRCİLER2 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE HACIKARA VE AYVAŞIK MAHELLESİNİN BİR KISMINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
- Etkilenen Yerler: HACIKARA MAHALLESİ TAMİRCİLER2 SOKAK HACIKARA VE AYVAŞIK MAHALLESİNİN BİR KISMI