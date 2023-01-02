ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 2 - 3 Ocak Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Ocak Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Ocak Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
3 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ÇANKAYA
- Arıza Tarihi: 3.01.2023 09:00:00
- Tamir Tarihi: 4.01.2023 02:00:00
- Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ BEŞTEPE MAHALLESİ ALPASLAN TÜRKEŞ CADDESİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI NİZAMİYE İÇERİSİNDEKİ Q700mm ÇELİK İÇMESUYU HATTINDA ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
- Etkilenen Yerler: ÇANKAYA İLÇESİ EMEK MAHALLESİ ALT KOTLARI, BAHÇELİEVLER MAHALLESİ ALT KOTLARI, ANITTEPE MAHALLESİ, MEBUSEVLER MAHALLESİ, MALTEPE MAHALLESİ, ETİ MAHALLESİ, KIZILAY MAHALLESİ ALT KOTLARI, SAĞLIK MAHALLESİ, İNCESU MAHALLESİ ALT KOTLARI, ARKA TOPRAKLIK MAHALLESİ, DİLEKLER MAHALLESİ ALT KOTLARI, ZAFERTEPE MAHALLESİ ALT KOTLARI
SİNCAN
- Arıza Tarihi: 2.01.2023 13:55:00
- Tamir Tarihi: 2.01.2023 19:00:00
- Detay: Temelli Türkobası Mahallesi Küme evleri içerisinde meydana gelen dağıtım şebeke hat arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
- Etkilenen Yerler: Türkobası Mahallesi