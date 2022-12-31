ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 31 Aralık - 1 Ocak Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Ocak Pazar günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Ocak Pazar günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

1 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MAMAK

Arıza Tarihi: 30.12.2022 22:00:00

Tamir Tarihi: 31.12.2022 03:00:00

Detay: Mamak İlçesi, Enerjisa kaynaklı elektirik kesintisi sonucu pompa motorlarının durması ve depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle bir süre su kesintisi yaşanmıştır. Elektiriklerin verilmesi ile pompalarımız çalıştırılarak sular verilmiştir. Tahmini (bu gece) 02.00-03.00 arası hatlarımızın tamamı su almış olacaktır. Bilgilerinize.

Etkilenen Yerler: Başak , Ekin , Bostancık , Harman , Hüseyingazi Mahalleleri

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 30.12.2022 23:30:00

Tamir Tarihi: 31.12.2022 03:00:00

Detay: MACUN MAHALLESİ 187.CADDE İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100MM ÇAPINDAKİ DUCTİL İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDAKİ ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: MACUN MAHALLESİ 187.CADDE VE CİVARI