Üye Girişi
Haberi Paylaş

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Aralık Ankara su kesintisi listesi!

Gündem Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Aralık Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Aralık Cuma günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

Emekliler, Tencerede Taş Kaynatıp Fatura Yaktı: 'Milyonlarca Emekli, Banka Kuyruklarında Yaşam Mücadelesi Veriyor'Emekliler, Tencerede Taş Kaynatıp Fatura Yaktı: "Milyonlarca Emekli, Banka Kuyruklarında Yaşam Mücadelesi Veriyor"
30 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!30 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Aralık Cuma günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

30 ARALIK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Aralık Ankara su kesintisi listesi!

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ankara Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title