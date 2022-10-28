ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Ekim Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Ekim Cuma günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Ekim Cuma günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
28 EKİM ANKARA SU KESİNTİLERİ
HAYMANA
- Arıza Tarihi: 28.10.2022 11:00:00
- Tamir Tarihi: 28.10.2022 14:00:00
- Detay: Haymana Merkez Seyran Mahallesi Ankara Caddesi No2 önündeki 280'lik ana iletim hattı arızasından dolayı 28.10.2022 saat 14:00'a kadar su kesintisi yaşanmaktadır.
- Etkilenen Yerler: Merkez Seyran Mahallesi, Kayabaşı Mahallesi, Çaldağ Mahallesi, Yenimahalle
GÖLBAŞI
- Arıza Tarihi: 28.10.2022 09:30:00
- Tamir Tarihi: 28.10.2022 15:00:00
- Detay: Gölbaşı ilçesi Hacılar mahallesi Haymana yolu üzerinde @ 280 lik HDPE hattaki arıza nedeniyle 28/10/2022 saat 09:30 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacak
- Etkilenen Yerler: Mogan sevgi çiçeği, Çalı kuşu ve Manzara evleri siteleri.