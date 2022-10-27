ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Ekim Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Ekim Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Ekim Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
27 EKİM ANKARA SU KESİNTİLERİ
YENİMAHALLE
- Arıza Tarihi: 27.10.2022 08:50:00
- Tamir Tarihi: 27.10.2022 14:00:00
- Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ YAKACIK BULVARI İÇERİSİNDE Ø 100 mm LİK İÇME SUYU ŞEBEKE İLETİM HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
- Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ YAKACIK BULVARI VE CİVAR
SİNCAN
- Arıza Tarihi: 26.10.2022 19:05:00
- Tamir Tarihi: 27.10.2022 16:00:00
- Detay: Malıköy Küme Evleri içerisinde oluşan ana iletim hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.
- Etkilenen Yerler: Malıköy Mahallesi (ıhlmur kent)