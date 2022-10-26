ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Ekim Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Ekim Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Ekim Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
26 EKİM ANKARA SU KESİNTİLERİ
SİNCAN
- Arıza Tarihi: 25.10.2022 08:00:00
- Tamir Tarihi: 26.10.2022 08:00:00
- Detay: Malıköy Küme Evleri içerisinde Su İnşaat Daire Başkanlığı İhaleten Firma tarafından Döşenen içme suyu hatlarının işletmeye alınabilmesi için bağlantı çalışması yapılacağından planlı su kesintisi uygulanacaktır.
- Etkilenen Yerler: Malıköy Mahallesi (ıhalmur kent)
GÖLBAŞI
- Arıza Tarihi: 25.10.2022 22:00:00
- Tamir Tarihi: 26.10.2022 10:00:00
- Detay: Gölbaşı İlçesi Karaoğlan Mevkii Q400'lük içmesuyu hattı Bakap içmesuyu bağlantısı nedeni ile 25/10/2022 saat 22:00 ile 26/10/2022 saat 10:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
- Etkilenen Yerler: Aselsan,Özel Kuvvetler,Türksat,Yağlıpınar Mah,Oğulbey Mahallesinin biri kısımı
ETİMESGUT
- Arıza Tarihi: 26.10.2022 09:00:00
- Tamir Tarihi: 26.10.2022 18:00:00
- Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ TARİHİ: 26.10.2022 SAAT 09:00 TAMİR TARİHİ: 2610.2022 SAAT: 18:00 ETİMESGUT İLÇESİ AŞAĞI YURTÇU MAHALLESİNDE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN DEVAM ETMEKTE OLAN İÇME SUYU ŞEBEKE HATLARI YAPIM İŞ İMALATLAR KAPSAMINDA HDPE BORU İÇME SUYU HATTININ BAĞLANTI İMALATINDAN DOLAYII SÖZ KONUSU ÇALIŞMANIN YAPILABİLMESİ İÇİN PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR. VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
- Etkilenen Yerler: AŞAĞI YURTÇU, MAH.YURTKENT VİLLLALARI ,DÜNYA BİRLİK SİTESİ.
POLATLI
- Arıza Tarihi: 26.10.2022 09:30:00
- Tamir Tarihi: 26.10.2022 12:30:00
- Detay: Polatlı İlçesi İstiklal Mahallesi Ataç Sokak üzerinde Ø 110 luk PVC boru içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
- Etkilenen Yerler: İstiklal Mahallesi Bir Bölümü