ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ekim Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Ekim Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Ekim Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
25 EKİM ANKARA SU KESİNTİLERİ
ETİMESGUT
- Arıza Tarihi: 25.10.2022 09:00:00
- Tamir Tarihi: 25.10.2022 17:00:00
- Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ: ETİMESGUT İLÇESİ BAĞLICA MAHALLESİNDE DEVAM ETMEKTE OLAN İÇME SUYU ŞEBEKE HATLARI BASINÇ DÜZENLEMESİ İÇİN ŞEBEKE HATLARI ÜZERİNDE AYRIM ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR SÖZ KONUSU ÇALIŞMANIN YAPILABİLMESİ İÇİN PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR. VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
- Etkilenen Yerler: 1269 SOK.1272 SOK.AHMET YIMAZ SOK.AYDOĞAN SOK.BAĞLICA KÖYÜ CAD.BAĞLICA KÖY MEZARLIĞI.DEĞİRMENCİ SOK.DEMİR SOK.GÜRBÜZ SOK.HASAN AĞA SOK.KAYA SOK.KIVIRCIK.SOK.METİNLER SOK.ÖMER MUHTAR CAD.RIFATLAR SOK.SITKILAR SOK.SOYKAN SOK.ŞİRİN SOK.ÜNAL SOK.ÜNÜVERSİTE CAD
SİNCAN
- Arıza Tarihi: 25.10.2022 08:00:00
- Tamir Tarihi: 26.10.2022 08:00:00
- Detay: Malıköy Küme Evleri içerisinde Su İnşaat Daire Başkanlığı İhaleten Firma tarafından Döşenen içme suyu hatlarının işletmeye alınabilmesi için bağlantı çalışması yapılacağından planlı su kesintisi uygulanacaktır.
- Etkilenen Yerler: Malıköy Mahallesi (ıhalmur kent)
GÖLBAŞI
- Arıza Tarihi: 25.10.2022 22:00:00
- Tamir Tarihi: 26.10.2022 10:00:00
- Detay: Gölbaşı İlçesi Karaoğlan Mevkii Q400'lük içmesuyu hattı Bakap içmesuyu bağlantısı nedeni ile 25/10/2022 saat 22:00 ile 26/10/2022 saat 10:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
- Etkilenen Yerler: Aselsan,Özel Kuvvetler,Türksat,Yağlıpınar Mah,Oğulbey Mahallesinin biri kısımı
ETİMESGUT
- Arıza Tarihi: 26.10.2022 09:00:00
- Tamir Tarihi: 26.10.2022 18:00:00
- Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ TARİHİ: 26.10.2022 SAAT 09:00 TAMİR TARİHİ: 2610.2022 SAAT: 18:00 ETİMESGUT İLÇESİ AŞAĞI YURTÇU MAHALLESİNDE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN DEVAM ETMEKTE OLAN İÇME SUYU ŞEBEKE HATLARI YAPIM İŞ İMALATLAR KAPSAMINDA HDPE BORU İÇME SUYU HATTININ BAĞLANTI İMALATINDAN DOLAYII SÖZ KONUSU ÇALIŞMANIN YAPILABİLMESİ İÇİN PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR. VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
- Etkilenen Yerler: AŞAĞI YURTÇU, MAH.YURTKENT VİLLLALARI ,DÜNYA BİRLİK SİTESİ.
ETİMESGUT
- Arıza Tarihi: 25.10.2022 12:30:00
- Tamir Tarihi: 25.10.2022 17:00:00
- Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ TARİHİ: 25.10.2022 SAAT 12:30 TAMİR TARİHİ: 2510.2022 SAAT: 17:00 ETİMESGUT İLÇESİ AŞAĞI YURTÇU MAHALLESİNDE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ÇALIŞMA ESNASINDA İÇME SUYU DAĞITIM ŞEBEKE HATTIDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
- Etkilenen Yerler: AŞAĞI YURTÇU, MAH.YURTKENT VİLLLALARI ,DÜNYA BİRLİK SİTESİ.
ÇUBUK
- Arıza Tarihi: 25.10.2022 13:00:00
- Tamir Tarihi: 25.10.2022 17:00:00
- Detay: ÇUBUK İLCESİ ATATÜRK MAHALLESİ BOSNA HERSEK CADDESİNDE OLUŞAN 100 LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT:13:00 SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
- Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER ADNAN MENDERES CADDESİNE BAGLI SOKAK,LAR EREN SOKAK, CALDIRAN SOKAK,FARİSİ SOKAK, ADALI SOKAK,EMEK SOKAK ALİM SOKAK TAHMİNİ SULARIN VERİLİŞİ SAAT:17:00
ALTINDAĞ
- Arıza Tarihi: 25.10.2022 13:45:00
- Tamir Tarihi: 25.10.2022 17:00:00
- Detay: Doğantepe Mahallesi 1368. Sokak içindeki şebeke arızasından kaynaklı su kesintisi yapılacaktır.
- Etkilenen Yerler: Doğantepe Mahallesinin bir kısmı Yıldıztepe Mahallesinin bir kısmı
ETİMESGUT
- Arıza Tarihi: 25.10.2022 13:55:00
- Tamir Tarihi: 25.10.2022 18:00:00
- Detay: ETİMESGUT İLÇESİ GÖKSU MAHALLESİ 86. SOKAK İÇERİSİNDE Q 140,LIK DAĞITIM ŞEBEKE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
- Etkilenen Yerler: GÖKSU MAH 86.SOKAK VE CİVARI