ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Ekim Ankara su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
ASKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Ekim Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Ekim Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
19 EKİM ANKARA SU KESİNTİLERİ
ALTINDAĞ
- Arıza Tarihi: 19.10.2022 08:45:00
- Tamir Tarihi: 19.10.2022 18:00:00
- Detay: Altındağ İlçesi, Baraj Mahallesi Selçukbey Caddesi ile 1071 Malazgirt caddesi köşesindeki içme suyu şebeke borusundaki arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.
- Etkilenen Yerler: Baraj mahallesi
ÇUBUK
- Arıza Tarihi: 19.10.2022 08:45:00
- Tamir Tarihi: 19.10.2022 17:00:00
- Detay: ATATÜRK MAHALLESİ BOSNA HERSEK CADDESİNDE OLUŞAN 150 LİK PE100 BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
- Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ BOSNA HERSEK CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR
BEYPAZARI
- Arıza Tarihi: 19.10.2022 11:10:00
- Tamir Tarihi: 19.10.2022 15:30:00
- Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ İPEKYOLU SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTIN DA OLUŞAN ARIZADN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
- Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ İPEKYOLU SOKAK VE BİR KISMI
YENİMAHALLE
- Arıza Tarihi: 19.10.2022 12:00:00
- Tamir Tarihi: 19.10.2022 17:00:00
- Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 2220. CADDE İÇERİSİNDE Ø100 mm LİK İÇME SUYU DAGITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
- Etkilenen Yerler: TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 2220. CADDE VE ÇAKIRLAR MEVKİ
POLATLI
- Arıza Tarihi: 19.10.2022 14:00:00
- Tamir Tarihi: 19.10.2022 17:00:00
- Detay: Polatlı İlçesi Esentepe Mahallesi Kelebek Sokak üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
- Etkilenen Yerler: Esentepe Mahallesi Bir Bölümü
BEYPAZARI
- Arıza Tarihi: 19.10.2022 14:40:00
- Tamir Tarihi: 19.10.2022 17:00:00
- Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTIN DA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
- Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI VE BİR KISMI