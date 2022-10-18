ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Ekim Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Ekim Salı günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Ekim Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
18 EKİM ANKARA SU KESİNTİLERİ
ÇUBUK
- Arıza Tarihi: 18.10.2022 08:40:00
- Tamir Tarihi: 18.10.2022 17:00:00
- Detay: ATATÜRK MAHALLESİ BOSNA HERSEK CADDESİNDE OLUŞAN 100 LÜK PE 100 BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
- Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ BOSNA HERSEK CADDESİ VE ALPARSLAN TÜRKEŞ CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR
YENİMAHALLE
- Arıza Tarihi: 18.10.2022 09:00:00
- Tamir Tarihi: 18.10.2022 14:00:00
- Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ ATA MAHALLESİ AĞRIDAĞI CADDESİ İÇERİSİNDE BULUNAN TC1 VE T27 DEPOLARINDA SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN VANA DEĞİŞİM ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
- Etkilenen Yerler: ATA MAHALLESİ TAMAMI
POLATLI
- Arıza Tarihi: 17.10.2022 16:30:00
- Tamir Tarihi: 18.10.2022 17:00:00
- Detay: Polatlı İlçesi İstiklal Mahallesi Ardiyeciler Caddesi üzerinde tarafından 3. Şahısların çalışması sırasında Ø 110'lük PVC boru hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
- Etkilenen Yerler: İstiklal Mahallesi Bir Bölümü (Ardiyeciler Sitesi Mevkii)