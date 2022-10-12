ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 12 Ekim Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Ekim Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Ekim Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...
12 EKİM ANKARA SU KESİNTİLERİ
MAMAK
- Arıza Tarihi: 12.10.2022 22:00:00
- Tamir Tarihi: 13.10.2022 10:00:00
- Detay: ASKİ Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecek olan Çankaya ilçesi T31 İçme suyu deposu bakım onarım ve temizliği ile Altındağ ilçesi ana iletim hatları üzerinde gerçekleştirilecek hat iptali ve vana değişim operasyonları nedeniyle 12.10.2022 Çarşamba günü saat:22:00 ile 13.10.2022 Perşembe günü saat 10:00 arasında 12 saat süreyle su kesintisine gidilmesi planlanmaktadır Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
- Etkilenen Yerler: Mamak ilçesi tüm mahalleleri.
ALTINDAĞ
- Arıza Tarihi: 12.10.2022 22:00:00
- Tamir Tarihi: 13.10.2022 10:00:00
- Detay: ASKİ Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecek olan Çankaya ilçesi T31 İçme suyu deposu bakım onarım ve temizliği ile Altındağ ilçesi ana iletim hatları üzerinde gerçekleştirilecek hat iptali ve vana değişim operasyonları nedeniyle 12.10.2022 Çarşamba günü saat:22:00 ile 13.10.2022 Perşembe günü saat 10:00 arasında 12 saat süreyle su kesintisine gidilmesi planlanmaktadır Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
- Etkilenen Yerler: Altındağ ilçesinin tamamı
ÇANKAYA
- Arıza Tarihi: 12.10.2022 22:00:00
- Tamir Tarihi: 13.10.2022 10:00:00
- Detay: ASKİ Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecek olan Çankaya İlçesi T31 içme suyu deposu bakım, onarımı ve temizliği ile Altındağ ilçesi ana iletim hatları üzerinde gerçekleştirilecek hat iptali ve vana değişim operasyonları nedeniyle 12 saat süreyle su kesintisine gidilmesi planlanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
- Etkilenen Yerler: Ertuğrulgazi mahallesi , Ön cebeci mahallesi,50.yıl mahallesi , Dilekler mahallesi ,Çamlı tepe mahallesi alt kotları.
KALECİK
- Arıza Tarihi: 12.10.2022 08:00:00
- Tamir Tarihi: 12.10.2022 11:00:00
- Detay: SU KESİNTİSİ Çanşa Kale Mahallesi Adnan Kahveci Sokak üzerinde bulunan Q75 lük ana iletim hattı boru arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. *Kesinti Saati 08:00 Tarih:12.10.2022 *Tahmini Su Verilme Tarih:12.10.2022 Saati :11:00
- Etkilenen Yerler: Çanşa Kale Mahallesi bir kısmı
YENİMAHALLE
- Arıza Tarihi: 13.10.2022 08:00:00
- Tamir Tarihi: 13.10.2022 23:55:00
- Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ GAZİ MAHALLESİ ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİ İÇİNDE Ø500mm ANA İLETİM HATTI VE VANA YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
- Etkilenen Yerler: GAZİ MAHALLESİ ANKAPARK,CUMHURBAŞKANLIĞI KONUTU,YENİ ÇİFTLİK CADDESİ ,SİLAHTAR CADDESİ (KOKEREÇÇİLER –SÜT BİRLİGİ) VE CİVAR
ÇANKAYA
- Arıza Tarihi: 12.10.2022 08:15:00
- Tamir Tarihi: 12.10.2022 14:00:00
- Detay: Malazgirt mahallesi 931 cadde ile 1008 sokak köşesi deki 125 lik duktil boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır tahmini veriliş saati 14:00
- Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler keklikpınarı alt kotları, Malazgirt mahallesi üst kotları, akpınar mahallesi üst kotları ,Karapınar mahallesi üst kotları ,Osman temiz mahallesi alt kotları, Aydınlar mahallesi
ÇANKAYA
- Arıza Tarihi: 12.10.2022 09:30:00
- Tamir Tarihi: 12.10.2022 12:00:00
- Detay: Beytepe mahallesi kuyruklu yıldız no:5 önü 110'luk pe boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
- Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler soy altın sitesi tamamı tahmini bitiş saat 12.00
BEYPAZARI
- Arıza Tarihi: 12.10.2022 09:30:00
- Tamir Tarihi: 12.10.2022 17:00:00
- Detay: BEYPAZARI İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ KÖST YOLU ÜZERİN'DE 2.500 LÜK DEPODA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
- Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ CUMHURİYET İSTİKLAL AYVAŞIK MAHALLESİ
GÖLBAŞI
- Arıza Tarihi: 12.10.2022 09:30:00
- Tamir Tarihi: 12.10.2022 12:00:00
- Detay: Gölbaşı İlçesi Bahçelievler mahallesi 174 sokakta Q 100 lük ductil hattaki arıza nedeniyle 12/10/2022 saat 09:30 ile 12:00 arasında Plansız su kesintisi yapılacaktır.
- Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER MAHALLESİNİN BİR KISIMI