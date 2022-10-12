ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 12 Ekim Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Ekim Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...