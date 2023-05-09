ASKİ Ankara su kesintisi: 9 Mayıs Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 9 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİLERİ

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 9.05.2023 14:45:00

Tamir Tarihi: 9.05.2023 18:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi taş pınar mahallesi 2868 sokakta @ 110 PE borudaki arıza nedeniyle 09/05/2023 saat 14:45 ile 18:00 arasında su kesintisi yapılacak Etkilenen yerler Taş pınar mahallesi.

Etkilenen Yerler: TAŞPINAR MAHALLESİ

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 9.05.2023 16:45:00

Tamir Tarihi: 9.05.2023 20:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi Karatuz Cadde üzerinde içme suyu şebeke hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve Anlayışınız için teşekkür eder, Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Karatuz caddesi ve Civarı

MAMAK

Arıza Tarihi: 8.05.2023 11:05:00

Tamir Tarihi: 8.05.2023 14:00:00

Detay: Eğe mahallesi 776 sok içi @110 luk HTPE içme suyu şebekesi arza nedeniyle saat 14:00 kadar su verilemiyecek

Etkilenen Yerler: eğe mahallesi

GÜDÜL

Arıza Tarihi: 8.05.2023 16:30:00

Tamir Tarihi: 9.05.2023 18:30:00

Detay: GÜDÜL İLÇESİ YEŞİLÖZ MAHALLESİ DAĞITIM ŞEBEKE HATTI YENİLEME ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR

Etkilenen Yerler: YEŞİLÖZ MAHALLESİ HANÖNÜ MEYDANI

KALECİK

Arıza Tarihi: 9.05.2023 12:00:00

Tamir Tarihi: 9.05.2023 17:00:00

Detay: Kalecik ilçesi Büyükkale su deposunu besleyen K1 pompa arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Çansa Kale ,Ahi Kemal ,Şenyurt,Ahiler,Yenice mahalleleri Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 9.05.2023 13:45:00

Tamir Tarihi: 9.05.2023 17:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 10. SOKAKTA ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 10. SOKAK VE BAŞAĞAÇ MAHALLESİNİN BİR KISMI