ASKİ Ankara su kesintisi: 9 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Mart Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 9 Mart Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
9 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 9.03.2022 10:30:00
Tamir Tarihi: 9.03.2022 14:00:00
Detay: ULUBEY MAHALLESİ YANKI SOKAK İÇİNDE İÇMESUYU ARIZA ONARIM ÇALIŞMASI
Etkilenen Yerler: GÜNEŞEVLER MAHALLESİ,YILDIZTEPE MAHALLESİ BİR KISMI
NALLIHAN
Arıza Tarihi: 9.03.2022 09:20:00
Tamir Tarihi: 9.03.2022 12:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Sarıyar mahallesi Göbet cad.no:12 önü içme suyu şebeke hattında meydana gelen 75 lik PE 100 pvc boru arızası nedeniyle saat:12.00 ye kadar su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Sarıyar mahallesi
SİNCAN
Arıza Tarihi: 9.03.2022 08:40:00
Tamir Tarihi: 9.03.2022 13:00:00
Detay: Plevne Mahallesi, Doruk Sokak içerisinde meydana gelen su arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Doruk Sokak