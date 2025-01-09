ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Ocak Yenimahalle, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Yenimahalle, Polatlı, Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA SU KESİNTİSİ 10 OCAK
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 8.01.2025 15:00:00
Tamir Tarihi: 8.01.2025 23:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ:Şehitlik Mahallesi Karacabey Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen 3. Şahıslardan (Müteahhit Firma ) kaynaklı arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 9.01.2025 08:30:00
Tamir Tarihi: 9.01.2025 19:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ : EMNİYET MAHALLESİ HİPODRUM CAD. İÇERİSİNDE BULUNAN Ø200MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: : EMNİYET MAHALLESİ HİPODRUM CAD.
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 9.01.2025 10:00:00
Tamir Tarihi: 9.01.2025 17:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Esertepe Sokakta Oluşan Hidrafor Bakım Onarım Çalışması Sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Esertepe Sokak, Boztepe Sokak, Akrapol Yolu, Çağrıken Villaları
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Arıza Tarihi: 9.01.2025 11:00:00
Tamir Tarihi: 9.01.2025 15:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Sokakta Abone Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Sokak
AYAŞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 9.01.2025 13:30:00
Tamir Tarihi: 9.01.2025 23:55:00
Detay: Ayaş Sinanlı Mahallesi icerisinde Enerji-SA bakım onarım çalışması nedeni ile elektrik kesintisi yapacağından dolayı su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Ayaş Sinanlı Hocasinan , Mahkeme, Cuma Mahalleleri.
PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 9.01.2025 14:45:00
Tamir Tarihi: 9.01.2025 18:00:00
Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Saray Osmangazi Mahallesi Canlar sokak içerisinde müteahhit tarafindan içme suyu şebeke hattina hasar verilmiştir Verilen hasar nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: -Saray Osmangazi Mahallesi Bir kısmı
ÇUBUK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 9.01.2025 15:20:00
Tamir Tarihi: 9.01.2025 18:00:00
Detay: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ KARAKUŞ SOKAKTA MEYDANA GELEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 18:00'A KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ İZZET BEGOVİÇ CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR