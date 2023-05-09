ASKİ Ankara su kesintisi: 9-10 Mayıs Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 10 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 9.05.2023 14:45:00

Tamir Tarihi: 9.05.2023 18:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi taş pınar mahallesi 2868 sokakta @ 110 PE borudaki arıza nedeniyle 09/05/2023 saat 14:45 ile 18:00 arasında su kesintisi yapılacak Etkilenen yerler Taş pınar mahallesi.

Etkilenen Yerler: TAŞPINAR MAHALLESİ

MAMAK

Arıza Tarihi: 8.05.2023 11:05:00

Tamir Tarihi: 8.05.2023 14:00:00

Detay: Eğe mahallesi 776 sok içi @110 luk HTPE içme suyu şebekesi arza nedeniyle saat 14:00 kadar su verilemiyecek

Etkilenen Yerler: eğe mahallesi

GÜDÜL