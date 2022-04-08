ASKİ Ankara su kesintisi: 8 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi! - Haberler

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ASKİ Ankara su kesintisi: 8 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Haberler.com - Gündem
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ASKİ Ankara su kesintisi: 8 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ Su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Nisan Cuma günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA (Haberler.com) - Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 8 Nisan Cuma günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

8 NİSAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 8.04.2022 17:30:00

Tamir Tarihi: 8.04.2022 19:00:00

Detay: ÇANKAYA İLÇESİ KIRKKONAKLAR MAHALLESİ 292 SOKAK İÇERİSİNDE Q100 İÇMESUYU ŞEBEKE ARIZASINDAN DOLAYI SULAR KESİLDİ.

Etkilenen Yerler: ÇANKAYA İLÇESİ KIRKONAKLAR MAHALLESİ ALT KOTLARI, BADEMLİDERE MAHALLESİ ALT KOTLARI.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Su Kesintisi, Ankara, ASKİ, Gündem, Yaşam, Haberler

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